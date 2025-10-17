  • Спортс
  • Тото Вольфф об интересе к Ферстаппену: «Мерседес» хочет выступать с Антонелли и Расселлом в будущем»
Тото Вольфф об интересе к Ферстаппену: «Мерседес» хочет выступать с Антонелли и Расселлом в будущем»

Вольфф ответил на вопрос о Ферстаппене в «Мерседесе».

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал продление соглашений с Джорджем Расселлом и Андреа Кими Антонелли.

Гонщики будут выступать за команду в 2026 году, однако босс намекнул, что намерен сохранить состав и дальше.

«Считаю, нужна стабильность, и однолетний контракт не бывает приятным. Но есть определенные опции – не хочу вдаваться в подробности, однако мы хотим дать понять и пилотам, и команде, что такой путь мы выбрали, что мы очень довольны составом, есть хороший баланс», – заявил австриец на Гран-при США.

У Вольффа спросили о желании сделать пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена напарником Расселла в 2027-м:

«Безусловно, для зрителей это будет зрелище. Но мы не хотим плодить слухи.

Мы хотим выступать с Кими и Джорджем в будущем, это хороший состав».

Расселл будет получать 30 млн фунтов стерлингов в год в «Мерседесе» (The Mirror)

Джордж Расселл: «Цифры в контракте меньше, чем вы думаете. Но Вольфф был весьма щедр»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
Гран-при США
возможные переходы
