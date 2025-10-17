  • Спортс
  • В Сингапуре тормоза на болиде Хэмилтона отказали из-за ошибки «Феррари» с настройками
В Сингапуре тормоза на болиде Хэмилтона отказали из-за ошибки «Феррари» с настройками

В «Феррари» признали ошибку с болидом Хэмилтона в Сингапуре.

Главный операционный инженер «Феррари» Маттео Тоньиналли рассказал о том,

«В «Формуле-1» вы всегда балансируете между риском и стремлением выжать из болида максимум. На этапе в Сингапуре мы сознательно выбрали для квалификации и гонки настройки, при которых болид мог бы ехать на грани своих возможностей. И мы осознавали, что в гонке от пилотов потребуется определенная работа с тормозами.

Но затем, из-за возникшей ситуации и выбранных нами уровней нагрузки, на четырех последних кругах гонки ресурс тормозов оказался выработан. Так что да, мы выбрали слишком агрессивный вариант настроек болида, это было ошибкой. Совершая ошибки, их нужно признавать.

Наши методы работы не позволили предсказать того факта, что сделанный выбор настроек окажется слишком агрессивным. Так что нам нужно улучшать свои рабочие инструменты, чтобы такого не происходило», – рассказал Тоньиналли.

В «Феррари» раскол: инженеры против шефа, Леклера и друг друга

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
logoЛьюис Хэмилтон
Гран-при Сингапура
logoФеррари
logoФормула-1
