В «Феррари» заменили коробку передач на болиде Леклера

На болиде Леклера заменили коробку передач.

Механики «Феррари » занимаются починкой болида Шарля Леклера в преддверии квалификации к спринту перед Гран-при США.

В первой и единственной практике Леклер в конце сессии столкнулся с техническими проблемами. За 8 минут до конца сессии Леклер сообщил команде о запахе горелого масла в кокпите и сразу вернулся в боксы.

Как сообщает корреспондент Sky Sports Тед Кравиц, механики «Феррари» разобрали болид Леклера и заняты заменой коробки передач, чтобы успеть подготовить машину к квалификации к спринту.

Гран-при США-2025. Практика. Норрис – 1-й, Хюлькенберг – 2-й, Пиастри – 3-й