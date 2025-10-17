3

Гран-при США-2025. Практика. Норрис – 1-й, Хюлькенберг – 2-й, Пиастри – 3-й

Норрис оказался быстрее Хюлькенберга и Пиастри в практике в Остине.

Гран-при США

Трасса Америк, Остин

17 октября 2025 года

Практика

1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.33,294 (23 круга)

2. Нико Хюлькенберг («Заубер») +0,255 (23)

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0,279 (25)

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,345 (23)

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,354 (26)

6. Алекс Албон («Уильямс») +0,626 (26)

7. Джордж Расселл («Мерседес») +0,637 (27)

8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,671 (25)

9. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») +0,861 (25)

10. Оливер Бермэн («Хаас») +1,039 (27)

11. Эстебан Окон («Хаас») +1,074 (26)

12. Габриэл Бортолето («Заубер») +1,184 (24)

13. Юки Цунода («Ред Булл») +1,237 (24)

14. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,316 (23)

15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,325 (25)

16. Франко Колапинто («Альпин») +1,359 (25)

17. Пьер Гасли («Альпин») +1,371 (24)

18. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1,443 (27)

19. Карлос Сайнс («Уильямс») +2,580 (9)

20. Шарль Леклер («Феррари») +2,786 (18)

Гран-при США-2025. Расписание трансляций

Опубликовал: Михаил Ширяев
