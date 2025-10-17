  • Спортс
  • Зак Браун о контакте Норриса и Пиастри: «Последствия будут крайне незначительны. Вероятно, вы их даже не заметите»
2

Зак Браун о контакте Норриса и Пиастри: «Последствия будут крайне незначительны. Вероятно, вы их даже не заметите»

Браун высказался о «последствиях», с которыми столкнется Норрис после Сингапура.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал заявление Ландо Норриса последствиях за контакт с Оскаром Пиастри на старте Гран-при Сингапура.

«Мы изучаем каждую гонку. У Ландо и Оскара был трудный заезд в Сингапуре. Начало гонки вышло довольно суровым. Очевидно, ни у кого не было никаких намерений.

Мы не хотим, чтобы между нашими болидами были контакты, поэтому еще в начале года подумали, как хотим бороться. У произошедшего будут небольшие спортивные последствия. Мы продолжаем двигаться вперед.

Пилоты чувствуют себя комфортно, им дозволено бороться, мы с нетерпением ждем гоночный уик-энд.

Насколько суровыми будут последствия для Норриса? Не особо, они будут соответствовать случившемуся. В конце концов это гоночный инцидент – на старте Гран-при на мокрой трассе. Ландо действовал непреднамеренно.

Последствия будут крайне незначительны. Вероятно, вы их даже не заметите. Ландо и Оскар знают, о чем речь – а это самое главное.

Конечно, мы хотим быть честными с нашими фанатами. Мы выбрали сложный путь, позволив нашим пилотам бороться за чемпионство. Было бы проще обозначить первый и второй номер, как делают некоторые команды, но «Макларен» не хочет гоняться таким образом», – заявил Браун на Гран-при США.

Андреа Стелла о контакте Норриса с Пиастри: «Последствия – часть системы. «Макларен» станет только сплоченнее и сильнее»

Ландо Норрис о контакте с Пиастри: «Для меня будут последствия»
 
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
