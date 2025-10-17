Инженер предупредил Аджара о Боттасе в практике, Изак ответил: «Хорош уже, его нет на трассе»
У Аджара произошел забавный диалог о Боттасе по радио.
Гоночный инженер пилота «Рейсинг Буллз» Изака Аджара предупредил француза о Валттери Боттасе на трассе во время практики перед Гран-при США.
Финн является резервным гонщиком в «Мерседесе» и будет выступать в «Формуле-1» в следующем году за «Кадиллак».
Инженер сообщал Аджару о соперниках на быстрых кругах:
«Боттас в двух секундах, атакует. Боттас сейчас, затем Леклер в восьми секундах».
«Эй, дружище, хорош уже с Боттасом, дружище. Боттаса нет на трассе. Это сбивает с толку», – отреагировал пилот.
«Прости, извини», – сказал инженер.
Боттас, присутствовавший в боксах, показал жестами в камеру, что находится тут.
Гран-при США-2025. Практика. Норрис – 1-й, Хюлькенберг – 2-й, Пиастри – 3-й
