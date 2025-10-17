Инженер предупредил Аджара о Боттасе в практике, Изак ответил: «Хорош уже, его нет на трассе»

У Аджара произошел забавный диалог о Боттасе по радио.

Гоночный инженер пилота «Рейсинг Буллз » Изака Аджара предупредил француза о Валттери Боттасе на трассе во время практики перед Гран-при США.

Финн является резервным гонщиком в «Мерседесе » и будет выступать в «Формуле-1» в следующем году за «Кадиллак ».

Инженер сообщал Аджару о соперниках на быстрых кругах:

«Боттас в двух секундах, атакует. Боттас сейчас, затем Леклер в восьми секундах».

«Эй, дружище, хорош уже с Боттасом, дружище. Боттаса нет на трассе. Это сбивает с толку», – отреагировал пилот.

«Прости, извини», – сказал инженер.

Боттас, присутствовавший в боксах, показал жестами в камеру, что находится тут.

