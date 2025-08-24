Андреа Стелла о борьбе Норриса и Пиастри: «Все должно происходить в условиях отсутствия искусственных ограничений со стороны команды»

Стелла объяснил подход «Макларена» к борьбе за титул.

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла рассказал о причинах, по которым команда не собирается вмешиваться в борьбу Ландо Норриса и Оскара Пиастри за титул, и не применяет командных приказов, делая ставку на одного гонщика из двух.

«Мы – «Макларен». Мы осознаем ценность гонок и честной борьбы для «Формулы-1», и мы хотим дать это чемпионату.

Мы хотим дать двум своим гонщикам возможность реализовывать и выражать свой талант в стремлении добиться успеха. И происходить это должно в условиях отсутствия искусственных ограничений, которые команда может устанавливать из личных интересов. Борьба должна вестись честно, в атмосфере уважения друг к другу.

Мы хотим быть уверены, что никто из наших гонщиков не будет неприятно удивлен несправедливым отношением. И пока этого не случилось. Я же могу лишь поблагодарить Ландо Норриса и Оскара Пиастри, которые хорошо восприняли наш подход к гонкам и этой борьбе. И мы будем придерживаться этого подхода до самого конца сезона», – рассказал Стелла.

