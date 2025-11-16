Даниил Квят о гонке с ИИ-болидами: «Научная фантастика становится реальностью. Небо и земля в сравнении с 2024-м»

Квят высказался о заездах с автономными болидами на трассе.

Бывший пилот «Формулы-1» Даниил Квят поделился мнением о технологическом прогрессе, связанном с автономными машинами, которыми управляет искусственный интеллект.

Гонщик уступил ИИ-болиду, которому дали фору на старте в десять секунд. В прошлом году Даниил легко справился с задачей.

«Небо и земля [в сравнении с 2024-м]. Сейчас я атакую как следует, догоняю, [а ИИ-болид показывает время] в секунде от меня. Большое достижение, это впечатляет. Поздравляю всех в [гоночной серии автономных машин] A2RL, это большой прогресс.

Кто знает, что случится в следующем году. Меня очень вдохновляет данная технология, это фантастическая площадка для людей, развивающих подобные вещи.

Болид тормозит очень поздно, довольно точно. Пожалуй, ИИ все еще не лучшим образом справляется со скольжениями, но они начинают больше погружаться в эту квантовую механику. Изменение температуры даже на один градус меняет поведение машины, аэродинамику и так далее.

Очень впечатляет, что мы уже обсуждаем такое. То, что считали научной фантастикой, становится реальностью», – заявил Квят.

Квят проиграл гонку болиду под управлением искусственного интеллекта на трассе Гран-при Абу-Даби