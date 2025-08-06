Тото Вольфф: «Феррари» против «Мерседеса» в 2026-м – это была бы фантастика. Итальянский гонщик против итальянской машины – можете себе представить?»

Вольфф назвал команду, с которой хочет сразиться в 2026-м.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф высказался о новых технических и моторных правилах «Формулы-1».

– Все говорят, что силовая установка «Мерседеса» – фаворит сезона-2026. Но что вы знаете об уровне соперников?

– Это все слухи, мы ничего не знаем. Я ожидаю, что «Феррари» будет очень конкурентоспособна, а «Хонда » уже показала свою силу – я многого ожидаю от «Астон Мартин ». Также есть «Ред Булл » с новыми двигателями, есть «Ауди»… Все стремятся подготовиться и бороться – посмотрим, кто справился лучше других.

– Если бы вы решали, с кем сразиться в следующем году, кого бы выбрали?

– Ответ простой: «Феррари». Борьба «Феррари» против «Мерседеса » – это была бы фантастика. Классика. Кроме того, это Льюис [Хэмилтон] и Шарль [Леклер] против Кими [Антонелли] и Джорджа [Расселла] – невероятный вызов. Итальянский гонщик против итальянской машины – можете себе представить? Не сомневаюсь, что такая дуэль случится – в следующем году или в дальнейшем. Мы это увидим, и сражение будет фантастическим.

«Феррари» довела Леклера до истерики: упустил победу, наорал по радио, получил штраф

Рейтинг силы команд «Ф-1» перед отпуском: а «Феррари» точно вторая?