Гюнтер Штайнер: «Норрис и Пиастри как будто решили поменяться ролями. Это очень странно»

Штайнер удивился положению в личном зачете «Ф-1».

Бывший руководитель «Хааса » сказал, что не помнит, чтобы кто-то еще мог перевернуть свою ситуацию в этом сезоне «Ф-1» так, как Ландо Норрис .

На данный момент пилот «Макларена» лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя и своего напарника Оскара Пиастри на 24 очка.

«Странно, как Оскар и Ландо поменялись местами. Тот уровень, который демонстрировал Оскар пять гонок назад, теперь показывает Ландо. Все теперь наоборот. Как будто они решили поменяться ролями. Это очень странно. Никогда не видел ничего подобного. Я такого не ожидал. Не думаю, что есть хоть кто-то, кто этого ожидал.

Победа в чемпионате позволит Ландо войти в другую категорию пилотов. Он будет среди чемпионов – думаю, его уверенность окажется на высоте.

Что это значит для «Макларена»? Мы не знаем, кто где окажется в следующем году, когда вступит в силу новый регламент. Но «Макларен » точно поступает верно, не вмешиваясь в борьбу за титул. Они могу его спокойно забрать и насладиться этим успехом.

Думаю, Ландо выиграет и войдет в список чемпионов. Все его уже списали, а он вернулся. Это сделает его победу даже лучше. Она дается ему непросто», – считает Штайнер .

Норрис теперь точно чемпион «Ф-1»? Вот все сценарии шансов Ферстаппена и Пиастри

