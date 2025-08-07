Джонни Херберт: «У Хэмилтона в напарниках лучший Леклер, которого я видел»

Херберт признал, что Хэмилтону тяжело бороться с пиковым Леклером.

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт высказался о дополнительном факторе, который осложняет положение Льюиса Хэмилтона в «Феррари» – качественных выступлениях Шарля Леклера .

«Шарль очень стабилен. Когда у «Феррари» появляется шанс, Шарль отправляется в погоню, не допуская никаких ошибок.

Тебя всегда будут сравнивать с напарником. А это, должен сказать, лучший Шарль, которого я видел, пожалуй. Он стабильнее, безошибочно действует в квалификациях.

Для Льюиса вновь наступает ситуация, когда нужно начать с чистого листа. Но сколько раз это можно сделать, прежде чем поймешь, что ты уже не тот? В какой-то момент в карьере гонщика наступает момент, когда необходимо принять решение. Но очень сложно принять это решение вовремя», – поделился мыслями эксперт.

Джонни Херберт о проблемах Хэмилтона: «Возраст сказывается»

Круг депрессии Хэмилтона в «Феррари» замкнулся