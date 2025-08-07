Джонни Херберт о проблемах Хэмилтона: «Возраст сказывается»

Херберт проанализировал трудности Хэмилтона в «Феррари».

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт связал с возрастом неудачи 40-летнего гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона .

«Ты ощущаешь себя так, как в момент начала карьеры, а затем начинаются маленькие ошибки. Все меняется, все немного замедляется – реакция тоже. Крошечные ошибки в итоге оказывают большое влияние и приводят к потере множества позиций на решетке, к примеру.

Возраст вступает в игру, и нельзя сказать, что это происходит в 30 лет, 35, 38, 40 или в какой-то другой конкретный момент. У разных пилотов ситуация разная.

Что у него с настроем? Психологически он все еще очень мотивирован. Думаю, он сам об этом говорил. Он по-прежнему получает удовольствие от гонок, а это очень важно. Но дело в выступлениях – показать результат просто не удается.

От Льюиса в расцвете сил можно было ожидать, что он адаптирует стиль пилотажа и обойдет проблемы. У него довольно легко получалось это делать, но сейчас все не так просто. Так что, безусловно, возраст сказывается», – заявил Херберт.

Питер Уиндзор о проблемах Хэмилтона в «Феррари»: «Все началось с Маси и Вольффа в 2021-м»

Круг депрессии Хэмилтона в «Феррари» замкнулся