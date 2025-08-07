14

Зак Браун: «Макларен» осознает, что рискует повторением сезона-2007»

Браун заявил о рисках, заложенных в философии «Макларена».

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун порассуждал о равных условиях в битве Оскара Пиастри и Ландо Норриса за титул.

«У нас есть своя система убеждений, и мы ее придерживаемся. Нас устраивает такой подход к гонкам.

Мы также понимаем, что у нас не все будет получаться. Мы являемся, всегда будем и, думаю, всегда были командой двух машин.

Мы осознаем, что последствием может быть повторение сезона-2007. Есть два гонщика, которые оказываются на равных и проигрывают Кими [Райкконену] одно очко. Мы могли бы выиграть тот титул, но кого выбрать? А если кого-то выбираешь, рискуешь потерять другого.

К нашим пилотам равное отношение. Ничего в их контрактах не говорит о приоритете одного над другим, они и не просили об этом. Просто равное и справедливое отношение.

Мы знаем, что это идет на пользу команде. Они это принимают, их это устраивает, мы осознаем риски – повторение 2007-го. Но если сделать ставку на одного гонщика, другой захочет уйти – именно это [все равно] случилось в конце 2007 года.

И ты рискуешь Кубком конструкторов, верно? Другие команды ставят на одного пилота, и это в некотором роде становится плюсом в личном зачете, но плохо сказывается на чемпионате конструкторов. Для нас одинаково важны оба зачета», – сообщил Зак.

Зак Браун о соперничестве Норриса и Пиастри: «У «Макларена» нет поводов для беспокойства»

Жак Вильнев о Пиастри и Норрисе: «Не могу представить, чтобы Сенна и Прост радовались друг за друга»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
logoМакларен
logoКими Райкконен
logoОскар Пиастри
logoЗак Браун
logoЛандо Норрис
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Йос Ферстаппен: «Макса неправильно воспринимают многие, особенно англичане – считают его каким-то придурком»
12вчера, 18:00
Виталий Петров: «Бывало, обгонял Шумахера на трассе, а Михаэль, не соврать, так ни разу меня и не обогнал»
31вчера, 17:07
Питер Уиндзор: «Ферстаппен – воплощенное совершенство. Леклер делает то же, но с пульсом на 30 ударов выше»
21вчера, 15:28
«## ### не знаю. Теория Расселла слишком упрощает». Гюнтер Штайнер о падении скорости Леклера в Венгрии
7вчера, 14:41
Габриэл Бортолето: «Люди не видят, какой Ферстаппен прекрасный человек, какое у него большое сердце»
4вчера, 13:58
Сайт «Ф-1» включил цитату о «бесполезном» Хэмилтоне и подиум Хюлькенберга в топ-5 «безумных историй» 2025-го
4вчера, 13:20
«Макларен» показал трофеи в 2025-м: «Посчитаем?»
3вчера, 12:42Фото
Жак Вильнев поставил Ферстаппена выше Ньюи: «Макс – ключевой фактор, он сделал «Ред Булл» чемпионом»
40вчера, 11:09
Тото Вольфф: «Если Расселл или Антонелли отравятся рыбой, Боттас сразу же покажет скорость. Надеюсь, Валттери получит место в «Ф-1»
8вчера, 10:29
Хуан-Пабло Монтойя: «Чем больше Хэмилтон будет приспосабливаться к «Феррари», тем сложнее станет жизнь Леклера»
13вчера, 09:50
Ко всем новостям
Последние новости
REC снова испытает гонщиков на прочность на четвертом этапе серии в Подмосковье
6 августа, 12:21Фото
Этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет в Красноярске 9 и 10 августа, уик-энд RDS Open – 16 и 17 августа
1 августа, 12:05Фото
Экипаж Алешина и Ременяко одержал победу в дождевой гонке «REC 4 часа Игора Драйв» на фестивале GARAGE FEST
28 июля, 14:49Фото
В Санкт-Петербурге завершился пятый этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
28 июля, 14:32Фото
Где смотреть Гран-при Венгрии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
128 июля, 06:24
Пятый этап RDS Open пройдет в рамках фестиваля GARAGE FEST на «Игора Драйв»
22 июля, 10:55Фото
Дамир Идиятулин одержал абсолютную победу на четвертом этапе RDS GP
21 июля, 10:45Фото
Где смотреть Гран-при Бельгии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
121 июля, 07:26
Всероссийское инженерное соревнование «Формула Студент» состоится в рамках GARAGE FEST Игора Драйв 2025
16 июля, 09:35Фото
Четвертый этап Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) пройдет 19-20 июля на подмосковном автодроме ADM Raceway
14 июля, 11:55Фото