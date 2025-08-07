Зак Браун: «Макларен» осознает, что рискует повторением сезона-2007»

Браун заявил о рисках, заложенных в философии «Макларена».

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун порассуждал о равных условиях в битве Оскара Пиастри и Ландо Норриса за титул.

«У нас есть своя система убеждений, и мы ее придерживаемся. Нас устраивает такой подход к гонкам.

Мы также понимаем, что у нас не все будет получаться. Мы являемся, всегда будем и, думаю, всегда были командой двух машин.

Мы осознаем, что последствием может быть повторение сезона-2007. Есть два гонщика, которые оказываются на равных и проигрывают Кими [Райкконену] одно очко. Мы могли бы выиграть тот титул, но кого выбрать? А если кого-то выбираешь, рискуешь потерять другого.

К нашим пилотам равное отношение. Ничего в их контрактах не говорит о приоритете одного над другим, они и не просили об этом. Просто равное и справедливое отношение.

Мы знаем, что это идет на пользу команде. Они это принимают, их это устраивает, мы осознаем риски – повторение 2007-го. Но если сделать ставку на одного гонщика, другой захочет уйти – именно это [все равно] случилось в конце 2007 года.

И ты рискуешь Кубком конструкторов, верно? Другие команды ставят на одного пилота, и это в некотором роде становится плюсом в личном зачете, но плохо сказывается на чемпионате конструкторов. Для нас одинаково важны оба зачета», – сообщил Зак.

Зак Браун о соперничестве Норриса и Пиастри: «У «Макларена» нет поводов для беспокойства»

Жак Вильнев о Пиастри и Норрисе: «Не могу представить, чтобы Сенна и Прост радовались друг за друга»