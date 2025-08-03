Зак Браун о соперничестве Норриса и Пиастри: «У «Макларена» нет поводов для беспокойства»

Браун уверен в пилотах «Макларена».

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун рассказал, что доволен атмосферой в команде и тем, как Ландо Норрис и Оскар Пиастри ведут себя с учетом того, что в этом сезоне являются соперниками в борьбе за чемпионский титул.

«Я с первого же дня говорил, что не променял бы наш состав пилотов на любой другой. Оба наших гонщика гармонично дополняют друг друга, они оба очень быстры и стараются друг у друга учиться. Они поддавливают друг друга, тем самым заставляя показывать свой максимум.

Нам нравится эта динамика. Мы все гонщики, и нам нравится то, как они сражаются друг с другом на трассе – как мы уже видели в нескольких гонках. И мы ничего не меняем, поскольку мы не видим, чтобы уровень напряжения между ними рос, появлялись трения или что-то такое. Мы знаем, что на кону стоит очень многое, но мы все настроены позитивно и наслаждаемся процессом. И у нас нет поводов для беспокойства», – рассказал Браун.

«Ничего не понимаю в «Ф-1». Леклер на поуле в Венгрии, Ферстаппен и Хэмилтон – 🙈