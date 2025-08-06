Жак Вильнев о Пиастри и Норрисе: «Не могу представить, чтобы Сенна и Прост радовались друг за друга»

Вильнев рассказал, чем нынешние пилоты «Макларена» отличаются о Сенны и Проста.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев ответил на вопрос о том, вырастет ли напряжение в борьбе за титул между напарниками по «Макларену » Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом .

«Такое ощущение, что они всегда рады, когда соперник выступает лучше и выигрывает гонку. Это немного странно. Не могу представить, к примеру, чтобы Сенна и Прост поступали так же.

Но, полагаю, когда они оформят Кубок конструкторов, то начнут больше проявлять характер на трассе. А затем противостояние между ними действительно накалится – по крайней мере надеюсь на это», – произнес эксперт.

«Макларен» может завоевать Кубок конструкторов за 7 Гран-при до конца сезона