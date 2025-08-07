  • Спортс
  • Питер Уиндзор о проблемах Хэмилтона в «Феррари»: «Все началось с Маси и Вольффа в 2021-м»
22

Питер Уиндзор о проблемах Хэмилтона в «Феррари»: «Все началось с Маси и Вольффа в 2021-м»

Уиндзор связал кризис Хэмилтона в «Феррари» с последствиями сезона-2021.

Журналист и бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор вспомнил о скандальном Гран-при Абу-Даби-2021, экс-гоночном директоре Майкле Маси и исполнительном директоре «Мерседеса» Тото Вольффе, рассуждая о проблемах Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

На Гран-при Венгрии семикратный чемпион мира назвал себя «бесполезным» и предположил, что Скудерии стоит нанять другого пилота.

«Просто душераздирающее зрелище – видеть, как гонщик уровня и статуса Льюиса говорит такое о себе. «Феррари» должно быть стыдно, что команда позволила такому случиться – ему следовало посоветовать ничего не отвечать, а не говорить такое. Очень печально.

Если вернуться туда, откуда все началось, в памяти всплывают два имени – Майкл Маси и Тото Вольфф. Я все время говорю о том, что Льюис не сможет от этого избавиться – не только из-за того, как он проиграл чемпионат. Происходили и другие вещи.

То, что наняли Джорджа Расселла вместо того, чтобы сохранить Валттери [Боттаса], какой плохой вышла машина 2022 года – все эти факторы складывались и привели к серьезному кризису в карьере Льюиса Хэмилтона.

Все началось с ошибки Майкла Маси, который дал рестарт гонки, и Тото Вольффа, который недостаточно вступился за Льюиса. Тото действовал в интересах «Мерседеса» [а не Хэмилтона] – неудивительно.

Но с точки зрения Льюиса сражаться нужно было до самого конца. До сих пор думаешь: «Как вообще подобное могло сойти с рук?» Очевидное нарушение спортивного регламента, и из-за этого парень проиграл титул. Это невероятно, правда – он лидировал всю гонку.

Это до сих пор сказывается, даже сегодня, безусловно», – отметил эксперт в подкасте F1 Hour.

Питер Уиндзор: «Проблемы Хэмилтона связаны с брендом, деньгами, черным костюмом и F40. Нужен радикальный шаг – превратиться исключительно в гонщика»

«Феррари» выступает с одним пилотом. Хэмилтон как температура в Улан-Баторе в сводке морской погоды – нет данных». Журналист Туррини о Льюисе

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Crash.Net
