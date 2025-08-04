«Феррари» выступает с одним пилотом. Хэмилтон как температура в Улан-Баторе в сводке морской погоды – нет данных». Журналист Туррини о Льюисе

Туррини привел аналогию с Улан-Батором, рассуждая о Хэмилтоне.

Известный итальянский журналист Лео Туррини прокомментировал разочаровывающий итог Гран-при Венгрии для Льюиса Хэмилтона – гонщик «Феррари» стартовал и финишировал 12-м.

«Нет смысла ходить вокруг да около: сейчас, в августе 2025 года, «Феррари» выступает с одним пилотом. В том смысле, что Хэмилтона нет. Это как температура в Улан-Баторе в сводке морской погоды на старом Radio Rai – нет данных.

Есть бесчисленное количество причин, почему Льюис заслуживает всеобщее уважение. Он творил историю и сам является историей. Копаться в его кризисе тяжело даже на человеческом уровне: исключаю, что он равнодушно относится к своим провалам.

Но всему есть предел. Если Леклер сражается за поул и подиум, Хэмилтон должен быть рядом. Именно должен – иначе зачем он выбрал Маранелло и «красных»?

Как я уже писал, лишь Льюис знает правду. Остался ли потенциал? Если да – пусть докажет. Без таинственных сообщений, которые ставят в тупик даже тех, кто его любит», – написал эксперт.

Льюис Хэмилтон о 12-м месте: «Я абсолютно бесполезен, «Феррари» нужно сменить гонщика»

Фредерик Вассер: «Хэмилтон разочарован, но не демотивирован, мне не нужно мотивировать Льюиса»