Жан Алези о «бесполезном» Хэмилтоне: «Сенна или Шумахер никогда бы так не сказали»

Алези осудил Хэмилтона за публичную самокритику.

Бывший пилот «Феррари» Жан Алези выразил недоумение из-за того, что Льюис Хэмилтон на Гран-при Венгрии назвал себя «бесполезным» и предположил, что команде нужен другой гонщик.

«На мой взгляд, настрой Хэмилтона деморализует тех, кто работает вокруг. Сенна или Шумахер никогда бы так не сказали», – написал француз в колонке для Corriere dello Sport.

Алези также прокомментировал резкое падение скорости Шарля Леклера , согласившись с версией пилота «Мерседеса » Джорджа Расселла – «Феррари» якобы подняла давление в шинах, чтобы избежать чрезмерного износа планки под днищем:

«То, что казалось итальянской комедией, превратилось в фильм ужасов. Причину раскрыл Расселл, который наблюдал за машиной Леклера на трассе.

«Феррари», которая едет в субботу, а затем не работает в воскресенье – то, что больше всего бесит поклонников «Гарцующего жеребца».

