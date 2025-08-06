Жан Алези о «бесполезном» Хэмилтоне: «Сенна или Шумахер никогда бы так не сказали»
Бывший пилот «Феррари» Жан Алези выразил недоумение из-за того, что Льюис Хэмилтон на Гран-при Венгрии назвал себя «бесполезным» и предположил, что команде нужен другой гонщик.
«На мой взгляд, настрой Хэмилтона деморализует тех, кто работает вокруг. Сенна или Шумахер никогда бы так не сказали», – написал француз в колонке для Corriere dello Sport.
Алези также прокомментировал резкое падение скорости Шарля Леклера, согласившись с версией пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла – «Феррари» якобы подняла давление в шинах, чтобы избежать чрезмерного износа планки под днищем:
«То, что казалось итальянской комедией, превратилось в фильм ужасов. Причину раскрыл Расселл, который наблюдал за машиной Леклера на трассе.
«Феррари», которая едет в субботу, а затем не работает в воскресенье – то, что больше всего бесит поклонников «Гарцующего жеребца».
Льюис Хэмилтон о словах про необходимость «Феррари» искать другого гонщика: «Порой ты говоришь то, что думаешь, вот и все»