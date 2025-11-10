Карлос Сайнс о 13-м месте: «В Вегасе все будет наоборот»

Сайнс считает, что «Уильямсу» нужно изучить проблемы в Бразилии.

Пилот «Уильямса » высказался о 13-м месте на Гран-при Сан-Паулу – в частности, испанец подтвердил, что в воскресенье его самочувствие улучшилось после проблем в начале уик-энда.

«Как команда мы должны понять, почему трассы подобного типа настолько не подходят нашей машине.

Нужно постараться выяснить это и изучить происходящее с помощью аэротрубы. Когда мы приезжаем на трассы с длинными и медленными поворотами, то с болидом возникают трудности.

Сегодня [в воскресенье] первый день, когда я чувствую себя на 100 процентов в порядке. Болид тоже ощущался гораздо лучше.

В Вегасе все будет наоборот. Мы хорошо справимся там. Надеюсь, проведем хороший уик-энд», – сказал Сайнс .

