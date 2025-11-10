Джовинацци стал чемпионом WEC и отцом в один день

Антонио Джовинацци в субботу завоевал титул в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) вместе с напарниками по «Феррари» №51 Джеймсом Каладо и Алессандро Пьер Гвиди. Кроме того, Скудерия стала чемпионом в зачете конструкторов.

Позже Джовинацци объявил, что в тот же день у него родилась дочь.

«Стать чемпионом мира и отцом и один и тот же вечер… Вместе с мамой мы встречаем тебя со всей своей любовью. Добро пожаловать в этот мир, Джиневра Мадиа», – написал итальянец.

Антонио выступал в «Формуле-1» за «Заубер » / «Альфа Ромео» в 2017 и 2019-2021 годах. В 2023-м Джовинацци, Каладо и Пьер Гвиди выиграли «24 часа Ле-Мана».

«Феррари» стала чемпионом WEC в зачетах пилотов и конструкторов, «Тойота» выиграла заезд впервые в 2025-м, Баттон – 16-й в последней гонке в карьере