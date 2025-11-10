Ландо Норрис: «Ферстаппен – всегда угроза. Бразилия – не переломный момент, а очередной уик-энд»

Норрис рассказал об угрозе от Ферстаппена и борьбе за титул.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис не согласился, что победа на Гран-при Сан-Паулу стала переломным моментом в чемпионской гонке.

Британец опережает напарника Оскара Пиастри на 24 очка, гонщика «Ред Булл » Макса Ферстаппена – на 49.

«Нет. Это просто очередной уик-энд. Я приехал сюда с настроем на победу, на максимальное количество очков, и сделал это. То же было на прошлом этапе. Ни тот, ни другой – не переломный момент. Это просто сильные результаты – именно то, что мне было нужно, именно то, ради чего я сражаюсь каждый уик-энд и каждый день.

Я очень доволен, но впереди долгий путь. Пока нет смысла слишком сильно радоваться», – заявил Ландо.

Норрис также ответил на вопрос о битве с Ферстаппеном в заключительных гонках сезона:

«Уверен, он станет угрозой в борьбе за победы в гонке, а что касается чемпионата – кто знает. Бессмысленно гадать.

Но если говорить о скорости – пожалуй, он бы победил сегодня, если бы стартовал выше. Но это гонки. Не всегда получается собрать все воедино, легко допустить ошибки.

Опять же, мы выжали максимум, и это все, что нам нужно делать. Он будет угрозой – он всегда угроза. Он всегда рядом, сражается и, уверен, будет бороться до конца. Жду этих сражений с нетерпением».

