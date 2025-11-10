  • Спортс
  • Ландо Норрис на предложение «вести себя как фаворит»: «Говорю и думаю, что хочу. В Вегасе победить будет трудно»
1

Лидер «Ф-1» Норрис объяснил, почему скромно оценивает шансы в Лас-Вегасе.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис ответил на вопросы о статусе главного претендента на титул и рассказал, чего ждет от предстоящего Гран-при Лас-Вегаса, где его команда испытывала трудности в прошлом году.

На Гран-при Сан-Паулу британец одержал победу и упрочил лидерство в личном зачете.

– Ландо, что касается чемпионата, считаете ли вы, что пришло время принять этот статус и действовать как лидер чемпионата, вести себя как фаворит? А не просто говорить: «О, у нас будут проблемы в Лас-Вегасе» или «У нас были трудности в прошлом сезоне».

– Почему я должен так считать?

– Вы лидер чемпионата, отрыв от второго места практически в одну победу, а говорите, что не будете фаворитом в Лас-Вегасе. Конечно, у команды были проблемы, но вы по крайней мере дважды так говорили, мол, «мы не фавориты». Может, пора изменить настрой? Или же настрой уже поменялся – ведь на последних нескольких этапах вы скорее проводили гонки как фаворит?

– Нет, я говорю, что хочу. Я думаю, что хочу. Я бы сказал, что я всегда такой – всегда стараюсь быть максимально честным. Если я не думаю, что мы окажемся быстрыми, значит, не думаю.

Я же не утверждаю, что стану десятым. Просто говорю, что победить будет трудно. Мы были далеко позади – просто посмотрите данные с прошлого года. Отставание было огромным.

В этом сезоне было много гонок, когда мы оказывались недостаточно быстрыми. Мы же не выиграли все Гран-при, а вы ожидаете, что я буду заявлять такое. Я просто делюсь мнением о том, будет ли легко.

На прошлом этапе [в Мексике] я выиграл с отрывом в 30 секунд – очень и очень легко. Сегодня я гораздо сильнее атаковал, выиграл всего десять секунд, а Макс [Ферстаппен], пожалуй, был быстрейшим гонщиком на трассе. Здесь мы были очень сильны еще два года назад, чуть ли не сразились с Максом за победу, но мы никогда не выступали хорошо в Вегасе, поэтому моя уверенность не на самом высоком уровне.

Может, я выиграю – посмотрим. Но я не стану говорить: «Да, я очень уверен в себе, уик-энд будет простым», ведь я так не думаю. Разумеется, у вас есть право на свое мнение о том, что я должен или не должен говорить, но я буду делать то, что мне хочется.

Что случилось на Гран-при в Бразилии: как Ферстаппен прорвался на подиум с пит-лейн?!

Ландо Норрис стал первым пилотом в истории «Ф-1», который одержал все первые 11 побед на разных трассах

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
