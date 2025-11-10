Макс Ферстаппен: «Чемпионат был проигран не в Бразилии, а на отрезке с первой гонки до Зандворта»

Ферстаппен выделил ключевой период сезона в сражении за титул.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил, чего ждет от трех оставшихся этапов сезона, а также поделился мнением о битве за титул.

На Гран-при Сан-Паулу нидерландец финишировал третьим, отставание от гонщика «Макларена » Ландо Норриса выросло до 49 баллов.

«Трассы очень разные, и трудно сказать, если честно. Мне кажется, мы все еще испытываем сложности с шинами, поэтому все будет зависеть от конфигурации трека, температуры. Мы можем попасть в рабочее окно, но не всегда. Вот на чем необходимо сосредоточиться.

И да, какое там отставание – 49 очков? Мы не проиграли титул здесь или где-то еще. Чемпионат был проигран на отрезке с первой гонки до Зандворта. Было много уик-эндов, когда мы просто оказались недостаточно быстрыми. И, разумеется, сложилось большое отставание. Затем были хорошие моменты, когда мы отыгрывали очки, но недостаточно», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1».

