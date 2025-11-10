  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Фредерик Вассер о сходе Леклера: «Меня не волнует, кто виноват – Антонелли или Пиастри. Шарль мог побороться за 1-е место»
6

Фредерик Вассер о сходе Леклера: «Меня не волнует, кто виноват – Антонелли или Пиастри. Шарль мог побороться за 1-е место»

В «Феррари» оценили результаты этапа в Бразилии.

Руководитель «Феррари» подвел итоги Гран-при Сан-Паулу, где оба гонщика команды Шарль Леклера и Льюис Хэмилтон сошли с дистанции.

Леклер попал в аварию из-за контакта между Кими Антонелли и Оскаром Пиастри: австралиец врезался в «Мерседес», который в свою очередь столкнулся с болидом монегаска.

Хэмилтон же сошел из-за полученных повреждений после контакта с Франко Колапинто.

«Сложный уик-энд. Не знаю, по крайней мере, воскресенье получилось тяжелым. У меня было ощущение, что Шарль мог хорошо провести заезд, у него был хороший старт, хороший рестарт – он получил преимущество, решив взять траекторию по поребрику, но стал жертвой столкновения Антонелли и Пиастри.

Меня не волнует, кто виноват – Антонелли или Пиастри. Это явно не вина Шарля. Он мог побороться за первое место или по крайней мере за подиум.

Все это сложно, ведь в такой [плотной] борьбе [за 2-е место в Кубке конструкторов] нельзя терять очки. Когда ты теряешь очки, ты отдаешь их другим. Мы были наказаны дважды – в нашем случае сложилась слишком суровая ситуация», – сказал Вассер.  

Что случилось на Гран-при в Бразилии: как Ферстаппен прорвался на подиум с пит-лейн?!
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
logoОскар Пиастри
logoЛьюис Хэмилтон
logoАндреа Кими Антонелли
Гран-при Бразилии
logoФредерик Вассер
logoМерседес
logoФеррари
logoШарль Леклер
logoМакларен
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Андреа Кими Антонелли: «Расселлу не нравится, когда он финиширует позади меня – это вполне естественно»
9 минут назад
«В «Феррари» есть гонщики, которым надо меньше говорить и сосредоточиться на пилотаже». Джон Элканн о двойном сходе в Бразилии
32 минуты назад
Тото Вольфф: «Антонелли удалось сдержать Ферстаппена – это действительно сильный результат»
42 минуты назад
Шарль Леклер: «Теперь выиграть борьбу за 2-е место в Кубке конструкторов «Феррари» будет очень трудно»
сегодня, 12:49
Себастьян Феттель: «Я удивился уходу Хорнера из «Ред Булл»
сегодня, 12:36
Фредерик Вассер о сходе Хэмилтона: «Продолжать гонку не было смысла»
сегодня, 11:59
Макс Ферстаппен дал совет Антонелли: «Необходимо ошибаться, чтобы стать лучше»
сегодня, 11:49
Габриэл Бортолето о сходе: «Ничего не могу с этим поделать. Нужно просто двигаться дальше»
сегодня, 11:41
«Ред Булл» о прорыве Ферстаппена: «Дождь ему не понадобился»
сегодня, 11:21
Фредерик Вассер: «Феррари» сосредоточена больше на зарабатывании очков, чем на потенциале»
сегодня, 11:14
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото