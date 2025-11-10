Фредерик Вассер о сходе Леклера: «Меня не волнует, кто виноват – Антонелли или Пиастри. Шарль мог побороться за 1-е место»

В «Феррари» оценили результаты этапа в Бразилии.

Руководитель «Феррари » подвел итоги Гран-при Сан-Паулу, где оба гонщика команды Шарль Леклера и Льюис Хэмилтон сошли с дистанции.

Леклер попал в аварию из-за контакта между Кими Антонелли и Оскаром Пиастри : австралиец врезался в «Мерседес », который в свою очередь столкнулся с болидом монегаска.

Хэмилтон же сошел из-за полученных повреждений после контакта с Франко Колапинто.

«Сложный уик-энд. Не знаю, по крайней мере, воскресенье получилось тяжелым. У меня было ощущение, что Шарль мог хорошо провести заезд, у него был хороший старт, хороший рестарт – он получил преимущество, решив взять траекторию по поребрику, но стал жертвой столкновения Антонелли и Пиастри.

Меня не волнует, кто виноват – Антонелли или Пиастри. Это явно не вина Шарля. Он мог побороться за первое место или по крайней мере за подиум.

Все это сложно, ведь в такой [плотной] борьбе [за 2-е место в Кубке конструкторов] нельзя терять очки. Когда ты теряешь очки, ты отдаешь их другим. Мы были наказаны дважды – в нашем случае сложилась слишком суровая ситуация», – сказал Вассер.

