  • Ландо Норрис о победе с отрывом в 10 секунд: «Буду выглядеть идиотом, но «Макларен» хотел большего»
Ландо Норрис о победе с отрывом в 10 секунд: «Буду выглядеть идиотом, но «Макларен» хотел большего»

Норрис сообщил, что «Макларену» есть к чему стремиться после победы.

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал отрыв в десять секунд от соперника из «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли на победном для себя Гран-при Сан-Паулу.

«Мы же пилоты, мы всегда на что-то жалуемся!

Баланс болида был трудным. Уверен, другие гонщики скажут то же самое. Но справляться с этим было реально. Когда я был больше доволен машиной – на прошлом этапе – мы выиграли с отрывом в 30 секунд.

В этот уик-энд мы выиграли всего лишь десять, и, знаете, Макс [Ферстаппен] довольно быстро приближался. Не сказать, что наш темп был на другом уровне, а у нашей команды высокие стандарты, и это правильно.

Так что победа с отрывом в десять секунд – буду выглядеть идиотом, но мы хотели чуть большего. Мне приходилось сражаться с болидом, чтобы выиграть с отрывом в эти десять секунд. Было чуть тяжелее, чем мне бы хотелось.

Однако я все равно очень доволен уик-эндом, естественно, и очень горжусь всей командой и тем, что она смогла мне предоставить», – подчеркнул британец.

Отрыв Норриса от Пиастри в чемпионате вырос до 24 очков, от Ферстаппена – до 49

Пиастри не попадает на подиум 2 месяца. У Ферстаппена 5 призовых мест в 5 гонках, у Норриса – 4

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
