Льюис Хэмилтон о словах про необходимость «Феррари» искать другого гонщика: «Порой ты говоришь то, что думаешь, вот и все»

Хэмилтон подавлен неудачей на Гран-при Венгрии.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон подвел итоги гонки на «Хунгароринге», в которой не сумел попасть в топ-10 и набрать очки.

В интервью Хэмилтона попросили прояснить его слова в субботу, когда в общении с журналистами Льюис взял на себя вину за плохие результаты и отметил, что «Феррари» стоит поискать ему замену.

«У тебя есть ощущения, чувства. И порой ты говоришь то, что думаешь, вот и все. Скажем так, за кулисами, на заднем плане, сейчас многое происходит, что я бы, скажем так, не назвал чем-то хорошим. При этом я могу сказать, что не растерял любовь к гонкам, я по-прежнему люблю их», – рассказал Хэмилтон.

Что случилось на Гран-при Венгрии: «Макларены» рубились до финиша, Леклер отвалился из топ-3