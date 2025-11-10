  • Спортс
Габриэл Бортолето о сходе в Бразилии: «Один из сложнейших уик-эндов за всю мою карьеру»

Бортолето остался разочарованным из-за уик-энда в Бразилии.

Пилот «Заубера» прокомментировал сход на Гран-при Сан-Паулу.

Бразилец провел неудачный первый круг, где во время борьбы с Лансом Строллом потерял сцепление и врезался в стену.

«Сложный уик-энд. Я очень расстроен, ведь это моя первая домашняя гонка. Всегда хочется провести хороший заезд или по крайней мере немного погоняться.

Мне кажется, это был один из сложнейших уик-эндов за всю мою карьеру, ведь я видел своих фанатов, свою семью и команду – я выступал перед всеми ними. Это очень важно.

Инцидент со Строллом? Не хочу показывать куда-то пальцем. Думаю, это был просто гоночный инцидент. На первом круге всякое может произойти. Я был на внешней траектории, он не оставил достаточно места – но ему было непросто оценить мое положение.

Я просто хочу двинуться дальше и сосредоточиться на следующей гонке», – сказал Бортолето.  

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RaceFans
