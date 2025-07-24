Алекс Албон об уходе Хорнера: «Речь о человеке, который сильно помог мне по ходу карьеры. Я был очень удивлен»

Албон высказался об увольнении Хорнера.

Пилот «Уильямса » Алекс Албон рассказал, что был очень удивлен решением боссов «Ред Булл» уволить Кристиана Хорнера с поста руководителя команды.

Албон, который в прошлом являлся гонщиком системы «Ред Булл», отметил, что Хорнер сильно помог ему с развитием карьеры, хотя конкретно в «Ред Булл» у Алекса и не получилось добиться успеха.

«Да, я был удивлен. И речь идет о человеке, который сильно помог мне по ходу моей карьеры. Он очень долгое время работал в «Формуле-1», с ним «Ред Булл» добился больших успехов. Можно сказать, что именно Хорнер построил эту команду, и теперь обнаружить, что он уходит из «Ред Булл »…это странно», – рассказал Албон.

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