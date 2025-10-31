  • Спортс
  • ФИА заявила, что Лоусон, едва не наехавший на двух маршалов на Гран-при Мехико, не виноват в инциденте. Мексиканская федерация обвиняла пилота
3

ФИА заявила, что Лоусон, едва не наехавший на двух маршалов на Гран-при Мехико, не виноват в инциденте. Мексиканская федерация обвиняла пилота

ФИА выпустила заявление по поводу инцидента с маршалами в Мексике.

Гонщик «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон избежал наезда на двух маршалов, которые перебегали трассу перед ним во время Гран-при Мехико.

После инцидента мексиканская автомобильная федерация возложила ответственность на пилота, который, как заявила организация, недостаточно замедлился под двойными желтыми флагами.

ФИА выпустила заявление, в котором сообщила, что не считает Лоусона виновным.

«Проанализировав телеметрию, мы можем подтвердить, что гонщик болида №30, Лиам Лоусон, достаточно замедлился и правильно отреагировал на появление двойных желтых флагов, затормозил раньше, чем на других кругах, и проехал первый поворот существенно медленнее обычного.

Он не виноват в инциденте», – говорится в заявлении.

ФИА пока не готова назвать причины случившегося:

«Хотя расследование еще идет, мы признаем, что необходимо избегать любой ситуации, при которой маршалы оказываются на трассе перед едущими машинами. Поэтому естественно, что такой инцидент вызвал беспокойство и многочисленные комментарии.

К счастью, инцидент не повлек серьезных последствий, однако мы проводим внутреннее расследование, чтобы понять, что именно случилось, а также выяснить области, где процедуры могут быть улучшены.

Мы открыто и прозрачно взаимодействуем с мексиканской автомобильной федерацией и командой «Формулы-1» «Рейсинг Буллз» ради достижения общей цели, которой неизменно является улучшение безопасности нашего спорта.

Как при любых серьезных инцидентах, полный анализ требует времени, поскольку необходимо собрать все свидетельства, в том числе радиопереговоры на нескольких языках от разных сторон, и синхронизировать все эти действия.

Мы поделимся выводами, когда отчет будет готов».

Лоусон чуть не сбил двух маршалов в начале Гран-при Мехико: «Я просто глазам своим не поверил»

Мексиканская федерация обвинила Лоусона в инциденте с маршалами. Лиам чуть не наехал на людей, перебегавших трассу

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
