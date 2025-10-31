  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Габриэл Бортолето: «Алонсо – один из величайших гонщиков всех времен, который заслужил гораздо больше титулов»
2

Габриэл Бортолето: «Алонсо – один из величайших гонщиков всех времен, который заслужил гораздо больше титулов»

Бортолето отметил высочайший уровень своего менеджера Алонсо.

Пилот «Заубера» Габриэл Бортолето сообщил, что Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» заслужил завоевать больше двух титулов в «Формуле-1».

«Безусловно, да. Считаю его одним из величайших гонщиков всех времен.

Увы, так все устроено в «Формуле-1». Нужно оказаться в нужное время в нужном месте. На мой взгляд, есть много талантливых пилотов, у которых не было возможности стать чемпионом.

Не говорю, что другие не заслужили титул – все заслужили, ведь для чемпионства в «Формуле-1» необходимо быть очень хорошим гонщиком.

Но это не совсем справедливое сравнение. Думаю, Фернандо заслужил гораздо больше титулов благодаря своему пилотажу – и он был очень близок к тому, чтобы их завоевать», – заявил бразилец, чьи дела ведет компания Алонсо A14.

Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» приедет в Мексику с болидом Ньюи и покажет скорость в 2026-м»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoФернандо Алонсо
logoАстон Мартин
logoГабриэл Бортолето
logoЗаубер
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
ФИА заявила, что Лоусон, едва не наехавший на двух маршалов на Гран-при Мехико, не виноват в инциденте. Мексиканская федерация обвиняла пилота
59 минут назад
Мартин Брандл: «Если бы Норрис выбивал Переса три года подряд, я бы понял свист в Мексике»
сегодня, 16:05
Лоусон выставил свою первую машину на аукцион. Средства пойдут на психологическую помощь детям
сегодня, 15:38Фото
Юрист Массы: «Экклстоун и Мосли обманом лишили Фелипе титула-2008, если верить самому Берни»
сегодня, 14:59
Стролл получает не более 12 млн долларов в год. Зарплата пилота «Астон Мартин» существенно выросла в 2024-м
сегодня, 13:47
Журналист Донохью: «Цунода будет в «Индикаре», ходят слухи. Узнаем на следующей неделе, если не ошибаюсь»
сегодня, 12:57
Льюис Хэмилтон: «Все ждут, что победы будут одерживаться сходу, но Рим не сразу строился»
сегодня, 12:50
MotoGP. Вице-чемпион «Супербайка» Булега заменит травмированного Марка Маркеса в оставшихся гонках сезона
сегодня, 12:30
Гельмут Марко: «Шансы на пятый титул Ферстаппена очень малы. «Ред Булл» должен выступать идеальным образом»
сегодня, 12:12
Кристиан Фиттипальди: «Несправедливо говорить, что Пиастри сломался под давлением, но мы видим другого Оскара»
сегодня, 12:04
Ко всем новостям
Последние новости
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50