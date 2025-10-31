Габриэл Бортолето: «Алонсо – один из величайших гонщиков всех времен, который заслужил гораздо больше титулов»

Бортолето отметил высочайший уровень своего менеджера Алонсо.

Пилот «Заубера » Габриэл Бортолето сообщил, что Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» заслужил завоевать больше двух титулов в «Формуле-1».

«Безусловно, да. Считаю его одним из величайших гонщиков всех времен.

Увы, так все устроено в «Формуле-1». Нужно оказаться в нужное время в нужном месте. На мой взгляд, есть много талантливых пилотов, у которых не было возможности стать чемпионом.

Не говорю, что другие не заслужили титул – все заслужили, ведь для чемпионства в «Формуле-1» необходимо быть очень хорошим гонщиком.

Но это не совсем справедливое сравнение. Думаю, Фернандо заслужил гораздо больше титулов благодаря своему пилотажу – и он был очень близок к тому, чтобы их завоевать», – заявил бразилец, чьи дела ведет компания Алонсо A14.

Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» приедет в Мексику с болидом Ньюи и покажет скорость в 2026-м»