Лоусон выставил свою первую машину на аукцион. Средства пойдут на психологическую помощь детям
«Субару» Лоусона выставлена на благотворительный аукцион.
Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон продает свою первую машину – «Субару» Forester 2000 года выпуска.
Новозеландец отправит средства, собранные на аукционе, организации I AM HOPE, которая оказывает психологическую помощь детям в его стране.
В данный момент за автомобиль предлагают 25 300 долларов. Аукцион продлится до 7 ноября.
Лоусон чуть не сбил двух маршалов в начале Гран-при Мехико: «Я просто глазам своим не поверил»
Мексиканская федерация обвинила Лоусона в инциденте с маршалами. Лиам чуть не наехал на людей, перебегавших трассу
Фото: Trade Me
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Trade Me
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости