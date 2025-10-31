Лоусон выставил свою первую машину на аукцион. Средства пойдут на психологическую помощь детям

«Субару» Лоусона выставлена на благотворительный аукцион.

Пилот «Рейсинг Буллз » Лиам Лоусон продает свою первую машину – «Субару » Forester 2000 года выпуска.

Новозеландец отправит средства, собранные на аукционе, организации I AM HOPE, которая оказывает психологическую помощь детям в его стране.

В данный момент за автомобиль предлагают 25 300 долларов. Аукцион продлится до 7 ноября.

Фото: Trade Me