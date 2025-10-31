Гельмут Марко: «Ред Булл» верит в титул Ферстаппена. В 2010-м и 2012-м мы сделали это в последней гонке, в 2021-м – на последнем круге»

В «Ред Булл» надеются на сенсационный титул Ферстаппена.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко оценил шансы Макса Ферстаппена защитить чемпионство.

«Мы верим в это. У нас есть воля и небольшой шанс.

В 2010 году мы сделали это в последней гонке, в 2012-м тоже, а в 2021-м Ферстаппен стал чемпионом мира на последнем круге.

Достижения [Ферстаппена] уже особенные, но такой камбэк стал бы поистине потрясающим. Теперь важно иметь стальные нервы и не допускать никаких ошибок. Все решат нюансы», – подчеркнул австриец в интервью sport.de.

