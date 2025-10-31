  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гельмут Марко: «Ред Булл» верит в титул Ферстаппена. В 2010-м и 2012-м мы сделали это в последней гонке, в 2021-м – на последнем круге»
6

Гельмут Марко: «Ред Булл» верит в титул Ферстаппена. В 2010-м и 2012-м мы сделали это в последней гонке, в 2021-м – на последнем круге»

В «Ред Булл» надеются на сенсационный титул Ферстаппена.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко оценил шансы Макса Ферстаппена защитить чемпионство.

«Мы верим в это. У нас есть воля и небольшой шанс.

В 2010 году мы сделали это в последней гонке, в 2012-м тоже, а в 2021-м Ферстаппен стал чемпионом мира на последнем круге.

Достижения [Ферстаппена] уже особенные, но такой камбэк стал бы поистине потрясающим. Теперь важно иметь стальные нервы и не допускать никаких ошибок. Все решат нюансы», – подчеркнул австриец в интервью sport.de.

Гюнтер Штайнер: «Ферстаппен – мой фаворит чемпионата, если «Макларен» ничего не предпримет. «Правила папайи» работают на Макса»

Гюнтер Штайнер: «Почему Ферстаппену не дали штраф за срезку? Судьи боятся величайшего пилота современной «Ф-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoГельмут Марко
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гюнтер Штайнер о «лузере» Гран-при Мехико: «Снова ФИА. Что вообще происходит?»
31 минуту назад
Льюис Хэмилтон о «Феррари»: «Это любовь, история, эмблема. Машины – произведения искусства, красный – один из моих любимых цветов»
сегодня, 18:44
ФИА заявила, что Лоусон, едва не наехавший на двух маршалов на Гран-при Мехико, не виноват в инциденте. Мексиканская федерация обвиняла пилота
сегодня, 16:25
Мартин Брандл: «Если бы Норрис выбивал Переса три года подряд, я бы понял свист в Мексике»
сегодня, 16:05
Лоусон выставил свою первую машину на аукцион. Средства пойдут на психологическую помощь детям
сегодня, 15:38Фото
Юрист Массы: «Экклстоун и Мосли обманом лишили Фелипе титула-2008, если верить самому Берни»
сегодня, 14:59
Габриэл Бортолето: «Алонсо – один из величайших гонщиков всех времен, который заслужил гораздо больше титулов»
сегодня, 14:24
Стролл получает не более 12 млн долларов в год. Зарплата пилота «Астон Мартин» существенно выросла в 2024-м
сегодня, 13:47
Журналист Донохью: «Цунода будет в «Индикаре», ходят слухи. Узнаем на следующей неделе, если не ошибаюсь»
сегодня, 12:57
Льюис Хэмилтон: «Все ждут, что победы будут одерживаться сходу, но Рим не сразу строился»
сегодня, 12:50
Ко всем новостям
Последние новости
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50