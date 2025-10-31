Гюнтер Штайнер о «лузере» Гран-при Мехико: «Снова ФИА. Что вообще происходит?»

Штайнер назвал ФИА главной неудачницей в Мексике.

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер раскритиковал ФИА в традиционной рубрике «Звезда и лузер» (Rockstar and Wanker) подкаста The Red Flags.

«Обычный кандидат. В конце сезона мы подведем зачет звезд и лузеров, и один чемпионат выиграют с каким-то отрывом, а в другом все было решено к середине сезона.

Это снова ФИА. Что вообще происходит? Что это такое? Опять обсуждается эта тема вдоль и поперек – что происходит?

У всех гонщиков есть свое мнение, но ничего не поменяется. Думаю, Фернандо [Алонсо] высказался о том, что случилось на старте: кого-то наказали, кого-то нет. Можно делать что хочешь.

Я могу весь сегмент подкаста посвятить ФИА. Я критикую не людей, а то, как в целом все устроено. У людей практически нет шанса хорошо себя проявить», – заявил Штайнер.

