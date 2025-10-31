Юрист Массы: «Экклстоун и Мосли обманом лишили Фелипе титула-2008, если верить самому Берни»

Юрист Массы заявил, что пилота обманом лишили чемпионства в «Ф-1».

В Лондоне продолжаются предварительные слушания по делу экс-гонщика «Феррари» Фелипе Массы .

Бразилец требует от ФОМ, ФИА и бывшего руководителя «Формулы-1» Берни Экклстоуна 82 миллиона долларов в качестве компенсации за проигрыш титула в 2008 году. Масса проиграл одно очко Льюису Хэмилтону , выступавшему за «Макларен ».

По версии Фелипе, руководство автоспорта должно было отменить Гран-при Сингапура – гонку, в которой пилот «Рено» Нельсон Пике-младший намеренно разбил болид. Если бы результаты заезда аннулировали, чемпионом стал бы Масса.

Сторона бразильца ссылается на интервью Экклстоуна, опубликованное в 2023 году – британец сообщил, что знал о нечестном поведении «Рено» еще до того, как в 2009-м разразился скандал, известный как «Крэшгейт».

«Это интервью впервые показало господину Массе и его советникам, что был намеренный сговор, о котором знали те, кто его скрыл. Сторона защиты очень хочет помешать суду изучить их серьезные проступки – сговор с целью сокрытия этого инцидента. Им удавалось предотвращать настоящее изучение на протяжении 15 лет, пока господин Экклстоун наконец не дал это интервью.

Если верить самому господину Экклстоуну, [Масса] был обманом лишен титула господином Экклстоуном и [бывшим президентом ФИА] господином Мосли», – заявил Ник де Марко, представляющий Массу в суде.

Кроме того, юрист назвал «Крэшгейт» «одним из самых серьезных случаев манипуляций в мировом спорте» и «одним из самых серьезных скандалов в истории спорта».

Юристы стороны защиты назвали иск Массы несостоятельным и попыткой ввести суд в заблуждение

Фелипе Масса: «В 2009-м сказал, что Алонсо знал о намерениях «Рено» устроить аварию в Сингапуре. «Феррари» сделала мне выговор»