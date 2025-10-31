«Нет, «правила папайи» очень хорошие». Штайнер пошутил о том, нужно ли «Макларену» ставить на Норриса – ранее Гюнтер призывал работать на Пиастри
Штайнер отшутился на вопрос о первом номере «Макларена».
Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер неоднократно призывал «Макларен» сделать ставку на Оскара Пиастри, когда австралиец лидировал в чемпионате.
На Гран-при Мехико Ландо Норрис опередил напарника в личном зачете, и у эксперта спросили, стоит ли команде работать на британца.
«Мне пора уходить.
Нет-нет-нет. Думаю, пусть будут «правила папайи», они очень хорошие. И Макс [Ферстаппен] ни за что нас не догонит, ведь чемпионство ничего не значит ни для кого в «Макларене». Все хорошо – пока есть «правила папайи», все в порядке», – иронично заявил Гюнтер.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: подкаст The Red Flags
