Штайнер отшутился на вопрос о первом номере «Макларена».

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер неоднократно призывал «Макларен» сделать ставку на Оскара Пиастри , когда австралиец лидировал в чемпионате.

На Гран-при Мехико Ландо Норрис опередил напарника в личном зачете, и у эксперта спросили, стоит ли команде работать на британца.

«Мне пора уходить.

Нет-нет-нет. Думаю, пусть будут «правила папайи», они очень хорошие. И Макс [Ферстаппен ] ни за что нас не догонит, ведь чемпионство ничего не значит ни для кого в «Макларене ». Все хорошо – пока есть «правила папайи», все в порядке», – иронично заявил Гюнтер.

Гюнтер Штайнер: «Макларен» должен быть выше «правил папайи» – и будет»

Гюнтер Штайнер: «Если «Макларен» проиграет личный зачет из-за правил «папайи», то насколько глупо он будет выглядеть?»