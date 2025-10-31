Льюис Хэмилтон о «Феррари»: «Это любовь, история, эмблема. Машины – произведения искусства, красный – один из моих любимых цветов»

Хэмилтон назвал творения «Феррари» произведениями искусства.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон поделился мыслями об эмоциях в новой команде.

– Сейчас мне 40 лет, а было 21, когда я впервые сел за руль болида «Ф-1». Пройти такой путь – от просмотра «Ф-1» по телевизору, стремления гоняться на высочайшем уровне, до попадания в «Ф-1» со всеми людьми вокруг тебя, механиками и техникой… А затем сесть в красную машину спустя 20 лет – это стало гораздо более эмоциональным моментом.

Когда мне был 21 год, это были скорее не эмоции, а предвкушение – внутри словно все горело.

Когда ты садишься в «Феррари», это любовь. Ты выстраиваешь другую связь.

– В каком смысле?

– Это такое особенное место. Красный – один из моих любимых цветов. «Феррари» – это история, эмблема и то, что она символизирует. Машины – произведения искусства. Это язык, культура, еда. Это то, как итальянцы выражают свою страсть ко всему. За многие годы здесь работали люди разных культур, всевозможных стилей жизни, но по своей сути «Феррари» итальянская.

Я никогда бы не подумал, что буду играть здесь свою роль. Я беспокоился по поводу культурных различий, но, честно говоря, тут все очень открыты. В конечном счете это взаимодействие человека с человеком. Если создаешь мосты, остальное отпадает.

