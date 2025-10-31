Мартин Брандл: «Если бы Норрис выбивал Переса три года подряд, я бы понял свист в Мексике»

Брандл не видит логики в освистывании Норриса в Мексике.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл высказал недоумение по поводу освистывания в адрес гонщика «Макларена » Ландо Норриса после победного Гран-при Мехико.

Поведение фанатов предположительно связано с разменом позиций между Норрисом и его напарником Оскаром Пиастри на Гран-при Италии .

«На мой взгляд, решение вернуть позиции было абсолютно очевидным. Случившееся в Мексике просто странно, не так ли?

Но я уже очень и очень давно понял: фанатам невозможно сказать, что думать или что говорить. Он поступают, как чувствуют – так и должно быть.

Если бы он три года подряд выбивал Серхио Переса в первом повороте или делал что-то подобное, я бы понял. Но, считаю, просто случилось недопонимание ситуации.

Я довольно много лет брал интервью на подиуме, и я делал это, когда освистывали Нико [Росберга]. Я наблюдал, как освистывали Себастьяна Феттеля , и это действительно впечатляет. Это мощно и, честно говоря, сбивает с толку.

Но такова природа фанатов спорта: они делают, что хотят, делают, что чувствуют. Однако в этот раз они почему-то были особенно взбудоражены», – отметил журналист.

