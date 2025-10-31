Льюис Хэмилтон: «В «Феррари» наблюдаешь страсть в разговорах о еде. В Англии не говорят о «фиш-энд-чипс» с воодушевлением»
Хэмилтон привел пример с едой, рассуждая о страсти в «Феррари».
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон признался, что его впечатляет эмоциональность итальянцев.
«Остальные команды немного менее… яркие [в сравнении с «Феррари»]. Каждая из них обладает своими качествами, но итальянцы более открыто выражают эмоции – это и плюс, и минус, но, думаю, чаще плюс.
Ты наблюдаешь страсть каждый день – в разговорах итальянцев о еде, к примеру. Знаете, в Англии не говорят о «фиш-энд-чипс» с воодушевлением», – высказался семикратный чемпион «Формулы-1».
Льюис Хэмилтон о «Феррари»: «Это любовь, история, эмблема. Машины – произведения искусства, красный – один из моих любимых цветов»
Льюис Хэмилтон: «Все ждут, что победы будут одерживаться сходу, но Рим не сразу строился»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Феррари»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости