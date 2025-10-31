Льюис Хэмилтон: «В «Феррари» наблюдаешь страсть в разговорах о еде. В Англии не говорят о «фиш-энд-чипс» с воодушевлением»

Хэмилтон привел пример с едой, рассуждая о страсти в «Феррари».

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон признался, что его впечатляет эмоциональность итальянцев.

«Остальные команды немного менее… яркие [в сравнении с «Феррари»]. Каждая из них обладает своими качествами, но итальянцы более открыто выражают эмоции – это и плюс, и минус, но, думаю, чаще плюс.

Ты наблюдаешь страсть каждый день – в разговорах итальянцев о еде, к примеру. Знаете, в Англии не говорят о «фиш-энд-чипс» с воодушевлением», – высказался семикратный чемпион «Формулы-1».

