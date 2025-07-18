Мартин Брандл: «Ошибкой Хорнера была попытка убедить себя и окружающих, что с уходом Ньюи, Маршалла и Уитли у «Ред Булл» все будет нормально»

Брандл высказался об ошибках Хорнера в «Ред Булл».

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл считает, что одной из причин увольнения Кристиана Хорнера из «Ред Булл» стала неправильная кадровая политика.

За последние два года из «Ред Булл» ушли сразу три ключевых специалиста, эффективно заменить которых Хорнеру так и не удалось. Глава инженерного подразделения Роб Маршалл перешел в «Макларен », глава конструкторского бюро Эдриан Ньюи согласился на предложение «Астон Мартин », а многолетний спортивный директор Джонатан Уитли ушел на повышение в «Заубер-Ауди».

«Ред Булл» потерял нескольких ключевых специалистов – Эдриана Ньюи, Роба Маршалла, Джонатана Уитли. И ошибкой Хорнера было то, что он попытался убедить себя и окружающих, что на самом деле все не так плохо, и все будет нормально, потому что эти люди больше не вносили настолько существенный вклад, и что за ним стоят лучшие специалисты.

Но это оказалось не совсем так, и хотя происходящее с «Ред Булл» нельзя назвать полной катастрофой, команда не до конца развалилась, против Хорнера в этой ситуации говорило очень многое. Совладелец «Ред Булл» Чалерм Ювидья изначально поддерживал Хорнера, но постепенно эта поддержка снизилась и в итоге случилось неизбежное», – рассказал Брандл.

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