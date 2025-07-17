Себастьян Феттель рассматривает выступления в Ле-Мане и WEC: «Сегодня я совсем иначе смотрю на гонки на выносливость. С «Ф-1» покончено»

Феттель сообщил, что может присоединиться к серии WEC.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель высказался о потенциальных выступлениях в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC ).

Немецкий пилот мог принять участие в «24 часах Ле-Мана» в этом году, но в итоге не достиг договоренности.

«Не хочу исключать, что что-то может получиться. Были переговоры, но почему-то не сложилось.

Честно говоря, гонки на выносливость были не особо интересны мне как одиночке. Сегодня я смотрю на это совсем иначе. Мне кажется, это по-настоящему захватывающе: структура команды, общая машина, компромиссы», – заявил Феттель.

По словам Себастьяна, WEC позволил бы ему вести привычную семейную жизнь и заниматься другими проектами:

«В автоспорте ты не можешь сказать: «Я буду выступать только в половине гонок». WEC на самом деле хорошо подойдет – этапов только восемь, и они распределены не так, как в «Формуле-1».

Вопрос в том, насколько сильно ты хочешь чем-то заниматься. Я всегда стремился выложиться, сделать все как надо. Просто немного покататься – это не для меня.

[Для сделки с командой WEC необходимы] правильная конфигурация в нужный момент, подходящее партнерство, четкий взгляд в будущее».

Немец подтвердил, что не вернется в «Ф-1»:

«С «Формулой-1» покончено. Наступает момент, когда надо уступить дорогу другим. Это особенно заметно сейчас – посмотрите, какие новички. На мой взгляд, хорошо, что произошла целая волна замен.

Это не голос против ветеранов, а голос за молодежь. Раньше меня тоже не волновало, кто из опытных пилотов больше не гоняет – главное, чтобы у меня был шанс сесть за руль».

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