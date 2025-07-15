Себастьян Феттель: «Не жалею о переходе в «Феррари», но скорее ассоциирую себя с «Ред Булл»
Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель высказался о титулах за «Ред Булл» и переходе в «Феррари».
«Я не жалею о самом переходе. Считаю, это многое мне дало в плане опыта и понимания того, что у меня было в «Ред Булл» в то время.
[При переходе] немного потерялся человеческий компонент. Я слишком строго придерживался некоторых договоренностей [из-за чего трансфер был нелегким]. Но в целом я провел там отличное время, у меня до сих пор прекрасные отношения со всеми людьми, с которыми я тогда работал.
Люди и события, которые мы переживали вместе, и то, как это нас сплотило… Хотя позже я провел очень хорошее время в «Феррари», я скорее ассоциирую себя с [компанией] «Ред Булл» и «Ред Булл Рейсинг», – сказал немец в подкасте Sport am Sonntag.
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