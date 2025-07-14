«Я не против». Андреа Кими Антонелли – о возможном выступлении за одну команду с Ферстаппеном

Антонелли не против выступать за одну команду с Ферстаппеном.

Пилот «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли рассказал, что был бы не против, если бы его новым напарником в немецкой команде стал Макс Ферстаппен .

По словам итальянца, с будет рад как продолжать выступления с Джорджем Расселлом , так и побороться с новым напарником.

«Выступать с Максом? Я не против. Честно говоря, они оба [Расселл и Ферстаппен] просто отличные гонщики. Сейчас мне нравится выступать в одной команде с Джорджем, я всем доволен. Мне кажется, что в данный момент в команде образовалась хорошая атмосфера, хорошая динамика», – рассказал Антонелли.

Ферстаппен все-таки уходит в «Мерседес» – или нет? А что мешает?