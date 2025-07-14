Четвертый этап Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) пройдет 19-20 июля на подмосковном автодроме ADM Raceway

ADM Raceway примет четвертый этап RDS GP 2025.

Очевидными фаворитами этап в Мячково начнут чемпион RDS GP 2024 Артем Шабанов из TimeUp и вице-чемпион серии сезона-2023 Антон Козлов, представляющий Carville Racing. Только эти пилоты одерживали победы на этапах в текущем чемпионате, поэтому именно они будут в числе главных претендентов на призовые места.

Не менее интересным будет сражение четырех сибиряков: Аркадия Цареградцева, Дамира Идиятулина, Евгения Лосева и Георгия Чивчяна, каждый из которых хочет как минимум оказаться в числе призеров, как максимум – стать победителем уик-энда.

4-й этап RDS GP 2025, ADM Raceway.

19 июля, суббота.

09:00-14:40 – квалификация,

15:10-16:10 – торжественное открытие соревнований и автограф-сессия,

16:40-19:40 – парные заезды Топ-32;

20 июля, воскресенье.

11:15-12:15 – парад пилотов и автограф-сессия,

12:40-14:20 – парные заезды Топ-16,

15:20-17:40 – парные заезды Топ-8, Топ-4, финал;

18:00 – церемония награждения.

Следить за событиями на трассе можно будет как с трибун автодрома в Мячково, так и в прямом эфире на платформе RDS TV.