Джейк Деннис: «Уход Хорнера стал неожиданностью для всех в «Ред Булл»

Деннис назвал неожиданным уход Хорнера из «Ред Булл».

Чемпион «Формулы E » 2023 года Джейк Деннис сообщил о своей реакции на увольнение руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера .

Деннис является пилотом «Ред Булл» по развитию и работает на симуляторе с 2018-го.

«На самом деле в этом году мы не стыкуемся с «Ред Булл». Я не был там с октября прошлого года из-за других обязанностей.

Так что я не особо был вовлечен в работу, но да, это точно стало неожиданностью. Думаю, это стало неожиданностью для всех, даже для тех, кто работает там каждый день.

Я очень удивлен, но, считаю, он проявлял себя исключительным образом в «Формуле-1», в «Ред Булл». Желаю ему всего наилучшего, где бы он ни оказался», – заявил британец.

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