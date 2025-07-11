Президент ФИА о «Формуле-1»: «По-прежнему считаю, что нам нужно увеличивать количество команд, а не количество гонок в сезоне»

Президент ФИА не против появления 12-й команды в «Формуле-1».

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем высказался о возможном дальнейшем расширении списка участников «Ф-1» и в будущем не исключает приход в чемпионат и 12-й команды.

«Я по-прежнему считаю, что нам нужно увеличивать количество команд, а не количество гонок в сезоне. Потому что пилоты приходят ко мне и говорят: «Пожалуйста, не нужно больше гонок».

Когда мы открыли тендер в 2023 году, на чем основывался результат? На соответствии процесса и компетенции тех, кто подавал заявки. Не обращая внимания, что именно за компания подает заявку – главное, чтобы эта заявка соответствовала требованиям ФИА.

Теперь у нас есть 11-я команда в «Ф-1». Я считаю, что мы должны посмотреть на уровень выступлений этой 11-й команды. И затем, если еще одна команда – например, из Китая, – захочет подать заявку, мы обязательно обсудим это с ФОМ.

Если появится новая потенциальная команда, например, из Китая, и ФОМ даст добро – а я на сто процентов уверен, что они дадут добро, ведь это увеличит капитализацию за счет притока денег из Китая, разве нет? Я считаю, что они согласятся. Нужна ли нам 12-я команда просто ради самого факта расширения числа участников? Нет. Это должна быть подходящая команда», – рассказал бен Сулайем.

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