Виталий Петров об увольнении Хорнера: «Думаю, у окружения Ферстаппена есть цель купить долю команды «Ред Булл» и контролировать ее в будущем»

Петров высказался о причинах увольнения Хорнера.

Бывший пилот «Формулы-1» Виталий Петров прокомментировал увольнение Кристиана Хорнера с поста руководителя «Ред Булл».

По мнению Петрова, все это может быть частью планов семьи Ферстаппена в итоге стать совладельцами команды «Ред Булл».

«Повлияет ли данная ситуация на будущее Ферстаппена и останется ли он у руля?! Думаю, что вероятность остаться в «Ред Булл» у Макса большая. Вся его команда захочет скорее всего приобрести некие акции, как это сделал Тото Вольфф. Почему не убирают из команды Тото Вольффа за столь ужасные результаты? Потому что, по сути, он совладелец. Думаю, что у команды Ферстаппена как раз есть похожая цель. И если Макс останется, то я буду прав в своих домыслах. Просто хотят купить долю команды и затем контролировать ее в будущем.

Если таких целей нет, то Макс легко может перейти в Мерседес и продолжить свою карьеру там. Время покажет.

Я уже давно говорил, что в «Ф-1» все тебя любят, целуют и обнимают, когда ты на вершине своих результатов. Как только случаются ошибки, то об тебя вытирают ноги. Политика в «Ф-1» такая. Вторые и третьи шансы не даются. Плохие результаты сразу выносятся на Совет директоров, где остро встает вопрос о смене руководителя команды и соответственно пилота», – написал Петров.

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