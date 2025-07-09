Менеджер Ферстаппена не стал комментировать увольнение Хорнера: «Давать объяснения и сообщать о причинах этого решения – прерогатива «Ред Булл»
Менеджер Ферстаппена высказался об увольнении Хорнера.
Раймонд Вермюлен, который является менеджером Макса Ферстаппена, рассказал, что руководство компании «Ред Булл» заранее уведомило его клиента о решении уволить Кристиана Хорнера с поста руководителя гоночной команды.
«Менеджмент «Ред Булл» заранее проинформировал нас о принятом решении. Давать объяснения и сообщать о причинах этого решения – прерогатива «Ред Булл». Мы со своей стороны по-прежнему сосредоточены на спортивной составляющей и поиска способа вернуться на вершину. В этом отношении наш подход не изменится», – рассказал Вермюлен.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
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