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Владимир Башмаков об увольнении Хорнера: «Клан Ферстаппена добился своего»

Башмаков высказался об увольнении Хорнера.

Российский комментатор Владимир Башмаков поделился мнением об увольнении Кристиана Хорнера с поста руководителя «Ред Булл».

Башмаков считает, что причиной ухода Хорнера стало нежелание работать с ним Макса Ферстаппена, в том числе учитывая то, что у Хорнера уже давно существует конфликт с его отцом Йосом Ферстаппеном.

«Клан Ферстаппена добился своего. Кристиан Хорнер, возглавлявший Ред Булл с 2005-го года, покидает свой пост. Скорее всего его заменит Лоран Мекьес.

В страхе потерять Ферстаппена, Хорнера перестал поддерживать тайский совладелец «Ред Булл», Ювидья.

Команда Макса хотела разделения власти и ограничения власти Кристиана, либо его полного отстранения», – написал Башмаков в своем телегам-канале.

Кристиан Хорнер уволен с поста руководителя «Ред Булл»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: телеграм-канал Владимира Башмакова
logoКристиан Хорнер
logoФормула-1
logoРед Булл
Владимир Башмаков
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