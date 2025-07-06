Макс Ферстаппен: «Настройки болида не лучшим образом подходили для таких условий. Но мы сами сделали такой выбор»

Ферстаппен признал ошибку с настройками болида на «Сильверстоуне».

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Великобритании , отметив, что команда ошиблась при выборе настроек болида, и что в дождевых условиях машине сильно не хватало прижимной силы.

«Вероятно, наши настройки болида не лучшим образом подходили для таких условий. Но мы сами сделали такой выбор.

Честно говоря, я не думал, что сегодня будет настолько мокро, но прогноз погоды за ночь очень уж сильно изменился, и не в нашу пользу.

Думаю, машине в целом просто не хватало прижимной силы, и я никак не мог сбалансировать ситуацию с поведением болида на высоких и низких скоростях с теми инструментами, что были в моем распоряжении. Так что нам было очень непросто.

Да, у меня были свои ошибки, но даже после разворота мне удалось отыграться и я продолжил гонку, хотя нам все равно не хватало темпа. Я просто застрял в трафике.

Потом, опять же, мы все правильно сделали и с пит-стопом, и с решением остаться на трассе на промежуточных шинах. Так что все решения были правильным, но нам просто не хватало скорости.

Вчера вечером, перед тем как пойти спать, я решил посмотреть прогноз погоды. И увидел, что ситуация внезапно начала меняться к худшему, и я подумал, что дела у нас идут не очень хорошо. А когда я проснулся, оказалось, что ситуация ухудшилась еще сильнее.

Но мы уже ничего не могли сделать, не могли менять настройки болида. И мы сразу поняли, что гонка будет трудной. Но что поделать – это тоже часть гонок», – рассказал Ферстаппен.

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