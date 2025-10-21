Лоран Мекьес: «Ред Булл» не считает нынешний уровень Цуноды достаточно хорошим – Юки и сам так не думает»

В «Ред Булл» ждут от Цуноды более высоких результатов.

Руководитель «Ред Булл» ответил, сможет ли команда помочь Юки Цуноде добиться большего прогресса.

«Вы знаете, что мы всегда хотим большего. Не буду говорить, что сейчас все достаточно хорошо, ведь вы правы, когда указываете на результаты. Никто не считает, что его нынешнего уровня достаточно – Юки и сам так не думает.

В США он попал в очки в обеих гонках [в основной и спринте], провел два хороших старта, проехал очень хорошие первые круги. Это прогресс по сравнению с тем, что он показывал до этого.

Достаточно ли этого? Нет. Я бы солгал, если бы так сказал. Даже больше: Юки бы тоже не обрадовался, если бы я сказал, что он выступает на достаточно хорошем уровне», – подчеркнул Мекьес.

Лоран Мекьес: «У Цуноды есть роль в «Ред Булл». Важно, чтобы Юки был очень быстр»

